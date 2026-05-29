Выяснилось, почему Бивол отказался от поединка с Бенавидесом

Менеджер Дмитрия Бивола Вадим Корнилов в разговоре с «Матч ТВ» объяснил, почему команда российского боксера пока не приняла предложение провести поединок с американцем Дэвидом Бенавидесом.

Бивол владеет титулами WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе. В октябре 2024 года россиянин Артур Бетербиев победил Бивола и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. В феврале 2025 года Бивол взял реванш. Впоследствии Бивол отказался от пояса WBC, который теперь принадлежит Бенавидесу.

— Насколько вам интересен бой с Бенавидесом?

— Нам предлагали бой с Бенавидесом, и были достаточно понятные условия. Предложение было довольно интересным, называлась дата — сентябрь. Но в истории с ним есть три причины, почему мы дальше эти переговоры не ведем. Во‑первых, сначала будет обсуждаться трилогия с Артуром. Мы готовы и будем ее обсуждать. Во‑вторых, в сентябре нет планов боксировать, это слишком скоро с точки зрения восстановления и подготовки. В‑третьих, они хотели бы провести бой в Лас‑Вегасе. Но пока нас не интересуют бои такого плана в Лас‑Вегасе. Мы можем рассматривать там бой только при определенном судействе и других договоренностях, — сказал Корнилов в интервью «Матч ТВ».

Бой Бивола с обязательным претендентом по версии IBF в полутяжелом весе немцем Михаэлем Айфертом возглавит турнир RCC Boxing Promotions, который пройдет 30 мая в Екатеринбурге. На профессиональном ринге Бивол одержал 24 победы и потерпел одно поражение, Айферт выиграл 13 боев при одном поражении.