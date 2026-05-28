Пельмень выступит на июльском турнире в Сербии

Россиянин Василий Камоцкий по прозвищу Пельмень примет участие в турнире Power Slap 22 в Сербии, сообщает Slap News.

Турнир пройдет 30 июля. Соперник россиянина станет известен позже.

В последнем поединке бывший чемпион Power Slap в супертяжелом весе Камоцкий в апреле победил американца Эвиана Скотта единогласным решением судей.

Ранее стало известно, что Белград примет турнир UFC 1 августа. В главном бою встретятся серб Урош Медич и американец Даниэль Родригес.

