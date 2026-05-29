Коста допустил, что Чимаев завершит карьеру в ММА

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе бразилец Пауло Коста выразил уверенность в том, что в данный момент 32-летний экс-чемпион UFC в категории до 84 кг Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, испытывает проблемы с ментальностью.

«Я думаю, что Хамзат уже сломлен. Психика этого парня очень хрупка. Нелегко справляться со всей этой критикой, которую высказывают люди. Интернет сейчас — это безумное место. Что касается его положения, то я не думаю, что мне предложат бой с ним. Я даже не знаю, когда он вернётся и вернётся ли вообще», — приводит слова Косты аккаунт Submission Radio в социальной сети Х.