Менеджер Махачева прокомментировал досрочную победу Павловича на турнире UFC в Китае

Ризван Магомедов, менеджер чемпиона UFC россиянина Ислама Махачева, прокомментировал победу соотечественника Сергея Павловича в поединке с бразильцем Таллисоном Тейшейрой, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 277 в Макао (Китай).

«Зверь вернулся! Сергей Павлович!» — написал Магомедов в социальных сетях.

Сергею Павловичу 34 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2019 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и три поражения.

Ранее Павлович призвал руководство дать ему реванш с действующим чемпионом британцем Томом Аспиналлом.