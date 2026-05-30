Сун Ядун победил Фигередо в главном бою турнира UFC в Макао

Китайский боец Сун Ядун одержал победу над бразильцем Дейвесоном Фигередо в главном поединке турнира UFC Fight Night 277 в Макао (Китай).

Поединок был прерван во втором раунде, китаец победил удушающим приемом.

Сун Ядун в смешанных единоборствах выиграл 23 боя, потерпел девять поражений, также на его счету одна ничья, один поединок признан несостоявшимся. У Фигередо семь поражений, 25 побед и одна ничья.

