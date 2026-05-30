Атаев победил китайца Рузи в рамках вечера бокса в Екатеринбурге

Двукратный чемпион мира и чемпион Европы‑2024 российский боксер Шарабутдин Атаев одержал победу над представителем Китая Сайпайером Рузи в рамках турнира RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге.

Поединок завершился победой россиянина единогласным решением судей. Бой проходил в андеркарде поединка между россиянином Дмитрием Биволом и немцем Михаэлем Айфертом.

Атаеву 26 лет, он выиграл все девять поединков на профессиональном ринге, у Рузи семь побед, одно поражение и одна ничья.