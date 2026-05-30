Пётр Ян поддержал Бивола перед боем и подарил пластинку «Кино» с автографами

Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян перед титульным поединком Дмитрия Бивола против Михаэля Айферта пришёл в раздевалку российского боксёра вместе с сыном и подарил ему пластинку группы «Кино» с автографами музыкантов.

«Приветствую, брат. От нас, от всей нашей команды — подписали для тебя пластинку. Знаем, что ты выходишь под «Группу крови». Желаю тебе удачи, брат, и большой победы. Уверен и ни секунды не сомневаюсь — у тебя всё получится. Давай, с Богом!» — сказал Ян в видео, опубликованном в Телеграм-канале RCC.

Бой между чемпионом мира в полутяжёлом весе россиянином Дмитрием Биволом и обязательным претендентом по линии IBF немцем Михаэлем Айфертом станет главным событием вечера бокса от Русской медной компании.