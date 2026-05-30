Бивол: «Ничего не хочу передавать Бетербиеву. Хочу отдохнуть»

Российский боксер Дмитрий Бивол заявил, что у него нет сообщения для соотечественника Артура Бетербиева.

В субботу Бивол одержал победу над немцем Михаэлем Айфертом в главном бою турнира RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге. Поединок в полутяжелом весе продлился все 12 раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей. Бивол защитил чемпионские титулы по версиям WBA и IBF.

— Сейчас не хочу думать про следующего соперника. Сейчас хочу отдохнуть.

— Хотите ли что‑то передать Бетербиеву?

— Ничего не хочу ему передавать.

— Основатель RCC Игорь Алтушкин заявил, что готов организовать вам третий бой с Артуром.

— Очень классно, что Игорь Алексеевич готов организовать. Классная идея. Об этом можно поговорить, — передает слова Бивола корреспондент «Матч ТВ».

В октябре 2024 года Бивол большинством решений судей проиграл Бетербиеву в бою за звание абсолютного чемпиона мира, в феврале 2025‑го он взял реванш.