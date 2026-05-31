Царукян проведет бой по правилам борьбы с Ковингтоном

Российский боец UFC Арман Царукян проведет бой с американцем Колби Ковингтоном на турнире RAF 11, сообщает пресс‑служба промоушена.

© Матч ТВ

Схватка состоится 18 июля в Милуоки (США).

31 мая Царукян победил на турнире RAF 09 американца Килона Джимисона. Ковингтон тоже участвовал в RAF 09 и победил своего соотечественника Криса Вайдмана.

В ММА Царукян провел 26 боев и одержал 23 победы, его соотношение побед и поражений в UFC — 10–2. На счету Ковингтона 22 боя и 17 побед. В мае 2026 года американец завершил профессиональную карьеру в смешанных единоборствах.