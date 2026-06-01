Китаец Ядонг хочет провести реванш с Петром Яном

Пятый номер рейтинга UFC в легчайшем весе китаец Сонг Ядонг рассказал о желании провести реванш с действующим обладателем чемпионского титула UFC в категории до 61 кг россиянином Петром Яном.

«Я хотел бы провести реванш с Петром Яном. Я снова доказал свою состоятельность. Сейчас вхожу в топ-5 лучших бойцов легчайшего веса в мире, я лучший в мире… Хочу оставаться активным. Мне нужно больше драться и набираться опыта», — приводит слова Ядонга портал MMA Fighting.

Напомним, первый бой между Сонгом и Петром прошёл на турнире UFC 299 в марте 2024 года в Майами (штат Флорида, США). Поединок продлился все три раунда и закончился победой россиянина единогласным решением судей.