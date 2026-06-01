Царукян анонсировал следующий бой в UFC

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян заявил, что проведёт следующий бой против бывшего чемпиона UFC в категории до 70 кг, а ныне обладателя титула BMF бразильца Чарльза Оливейры на турнире UFC в сентябре.

«Мой следующий бой — титульный поединок в сентябре в Лос-Анджелесе. Возможно, я буду драться с ним (Арман указывает на фото Чарльза Оливейры. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Царукяна аккаунт Full Mount MMA в социальной сети Х.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.