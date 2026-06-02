17 побед и 0 поражений: Илия Топурия стал участником глобального VIP-community

Международный бренд 1win объявил о подписании контракта с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Илией Топурией. Он стал новым VIP-участником наряду с известными представителями спорта, музыки и entertainment-индустрии.

На счету непобежденного чемпиона UFC Илии, выступающего с прозвищем «El Matador» («Матадор»), 17 побед в профессиональных смешанных единоборствах и ни одного поражения. В рамках сотрудничества с ним запланированы специальные проекты, интеграции в соцсетях и совместные медиа-активации для международной аудитории.

14 июня на территории Белого дома в США пройдет один из самых обсуждаемых боев года – «UFC White House — Freedom 250». Илия Топурия и Джастин Гейджи встретятся в титульном бое в лёгком весе.

Как отмечает бренд, сотрудничество с Топурией способствует развитию развлекательных и спортивных проектов международного уровня. Ранее к VIP-сообществу присоединились российский боец UFC Петр Ян и американский рэпер Tyga.