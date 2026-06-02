Усика обязали провести титульный бой против немецкого боксера

Всемирный боксерский совет (WBC) обязал обладателя чемпионского пояса в супертяжелом весе украинца Александра Усика провести титульный бой против немца Агита Кабайела, сообщил президент WВС Маурисио Сулейман.

В мае Усик в Егпите одержал победу над представителем Нидерландов Рико Верхувеном и защитил титул.

— Решение WBC было ясным. Мы удовлетворили ходатайство Усика о добровольной защите, которая уже состоялась. Теперь обязательный бой — это поединок Усика против временного чемпиона Кабайела, — приводит слова Сулеймана Sky Sports.

На счету 39‑летнего Усика 25 побед (16 — нокаутом) в 25 поединках на профессиональном ринге. Также он владеет чемпионским поясами по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super). 33‑летний Кабайел выиграл все 27 поединков (19 — нокаутом).