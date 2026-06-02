Пирог оценил выступление Бивола в бою с Айфертом

Бывший чемпион мира россиянин Дмитрий Пирог прокомментировал победу объединённого чемпиона в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) соотечественника Дмитрия Бивола в поединке с немцем Михаэлем Айфертом, состоявшемся 30 мая в Екатеринбурге.

«Если говорить о самом бое, я изучил Айферта, и сейчас он был лучшей своей копией. Предыдущие поединки были не самыми зрелищными, и у него было много ошибок. Сейчас он выглядел здорово. Бивол и Айферт очень похожи по стилю друг на друга. Но Дмитрий – лучшая версия этого стиля», — приводит слова Пирога издание MMA.Metaratings.ru.