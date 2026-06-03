Бивол рассказал, когда завершит карьеру

Чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелой весовой категории Дмитрий Бивол уже несколько лет выходит на поединки как на последние в карьере. Об этом он рассказал в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

На счету 35-летнего Бивола 25 побед (12 нокаутом) и 1 поражение.

"Последние несколько лет я и так выхожу на каждый бой как на последний, - сказал Бивол. - Я думаю: "Все, это будет, наверное, крайний бой". Чуть-чуть морально выгораешь, где-то - физически. У меня просто всегда еще планка была такая, что в 35 лет уже как бы надо заканчивать. В 35-36 лет я не видел себя боксером. В то время, когда мне было 20, я думал: "Неохота боксировать в 30-40 лет. Охота быть молодым специалистом в другой области, уйти в другую историю". И не знаю, сколько еще батарейка даст мне боксировать. Посмотрим. Пока я себя ощущаю периодически лет на 25, а иной раз и на все 50. Иногда бывает, проснешься после нагрузок и еле ходишь, не согнешься, не прогнешься, все болит ужасно. И думаешь: "Блин, я всю жизнь пашу". И вот почему до сих пор все болит?!"

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. В программе - Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность". В рамках культурной программы пройдет фестиваль "Петербургские сезоны", а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор форума - Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер - ТАСС.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС в 11:00 мск.