Павлович разобрал победу над бразильцем Тейшейрой

Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Сергей Павлович прокомментировал победу в поединке с бразильцем Таллисоном Тейшейрой, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 277 в Макао (Китай).

«Я посмотрел, что он делает. Была небольшая разведка… Смотрю, он переднюю руку опускает, соответственно, левой «качнул» и правый туда зашёл. И повторил эту серию, доработал. Первые два [удара], наверное, по касательной, а третий даже чересчур, дистанцию подобрал аж туда, дальше. Нокаут – такая штука, её невозможно загадать. Это, скажем так, происходит в момент, просто чувствуешь, когда попал, когда доработал», — сказал Павлович в интервью «Матч ТВ».