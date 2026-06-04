Шону Стрикленду запретили посещать турнир UFC в Белом доме из-за комментариев о Трампе
Чемпиону UFC в среднем весе Шону Стрикленду запретили посещать турнир UFC в Белом доме. Об этом он сообщил в соцсетях.
Турнир UFC в Белом доме пройдет 15 июня. Сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может посетить турнир.
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Дональд Трамп: «Я смотрю на конструкции для турнира UFC в Белом доме и думаю: возможно, мы не будем их убирать»
Самедов о Сафонове в «ПСЖ»: «Дай бог Матвею выиграть и третью, и четвертую Лигу чемпионов. Мы все будем счастливы – от этого выигрывает Россия»
Генич не уверен, что Россия вышла бы на ЧМ-2026: «Играли бы в стыках, скорее всего. С учетом интенсивности РПЛ не факт, что хватило бы сил»
Дональд Трамп: «Я смотрю на конструкции для турнира UFC в Белом доме и думаю: возможно, мы не будем их убирать»