Чемпиону UFC в среднем весе Шону Стрикленду запретили посещать турнир UFC в Белом доме. Об этом он сообщил в соцсетях.

«UFC в Белом доме с Нетаньяху на трибунах. Полнейшая помойка. Мне, единственному американскому чемпиону UFC, запретили проход на турнир в Белом доме из-за того, что я сказал, что Нетаньяху управляет Трампом. Это не мнение, а факт», – написал Стрикленд.

Турнир UFC в Белом доме пройдет 15 июня. Сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может посетить турнир.