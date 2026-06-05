Махачев готов стать министром в Дагестане

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Ислам Махачев заявил, что готов начать политическую карьеру в Дагестане. Его слова приводит журналист Мурад ЛяРиба.

«Я не могу стать министром экономики. У меня нет такого образования, чтобы там быть полезным. Но вот в сфере строительства... это я бы смог сделать и остановить то, что наделали. Навести какой-то порядок», — сказал Махачев.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком дивизионе. Он поставил рекорд по количеству защит титула в легком весе — четыре успешных защиты подряд. В новом весе российский боец сумел стать чемпионом UFC, одолев австралийца Джека Делла Маддалену.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

Всего в карьере Махачев провел 29 боев и одержал 28 побед. На счету Маддалены 18 побед при трех поражениях.