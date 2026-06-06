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Василий Ломаченко может провести бой с непобежденным филиппинцем Чарли Суаресом

Sports.ru

Василий Ломаченко выбрал соперника для возвращения, сообщает BoxingScene.

Ломаченко может провести бой с непобежденным филиппинцем Суаресом
© Sports.ru

Им должен стать претендент во втором полулегком весе (до 59 кг) филиппинец Чарли Суарес (18-0, 10 KO).

38-летний Ломаченко последний раз дрался в мае 2024 года, когда победил Джорджа Камбососа. В июне 2025-го Василий завершил карьеру из-за проблем со спиной.

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