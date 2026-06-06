Ломаченко может провести бой с непобежденным филиппинцем Суаресом

Василий Ломаченко может провести бой с непобежденным филиппинцем Чарли Суаресом
Василий Ломаченко выбрал соперника для возвращения, сообщает BoxingScene.
Им должен стать претендент во втором полулегком весе (до 59 кг) филиппинец Чарли Суарес (18-0, 10 KO).
38-летний Ломаченко последний раз дрался в мае 2024 года, когда победил Джорджа Камбососа. В июне 2025-го Василий завершил карьеру из-за проблем со спиной.
Василий Ломаченко может провести бой с непобежденным филиппинцем Чарли Суаресом
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Мбаппе о «Реале»: «Все признают, что это величайший клуб мира – кроме, может быть, болельщиков «Барсы». Горжусь, что могу играть за него, и хочу вписать свое имя в его историю»