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Активисты направили судебный иск об отмене турнира UFC в Белом доме

Матч ТВиещё 3

Организация Public Integrity Project от имени ветерана ВВС США подала судебный иск, целью которого является отмена предстоящего турнира UFC на территории Белого дома.

Активисты направили судебный иск об отмене турнира UFC в Белом доме
© Матч ТВ

В иске, направленном в окружной суд США по округу Колумбия, планы проведения мероприятия названы «глубоко коррумпированными». Также утверждается, что они направлены на обогащение президента США Дональда Трампа и его союзников.

— Президент предоставляет (главе UFC Дэйне) Уайту и его компании то, чего никто раньше не имел: неограниченный доступ к Белому дому и Мемориалу Линкольну для проведения частного коммерческого спортивного мероприятия со всеми вытекающими отсюда возможностями для продвижения и брендинга, — говорится в иске, опубликованном на сайте суда.

Турнир пройдет 14 июня.

Главным событием турнира заявлен бой в легком весе между Илией Топурией и Джастином Гэтжи.

Прямые трансляции турниров UFC смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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