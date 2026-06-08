Активисты направили судебный иск об отмене турнира UFC в Белом доме

Организация Public Integrity Project от имени ветерана ВВС США подала судебный иск, целью которого является отмена предстоящего турнира UFC на территории Белого дома.

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В иске, направленном в окружной суд США по округу Колумбия, планы проведения мероприятия названы «глубоко коррумпированными». Также утверждается, что они направлены на обогащение президента США Дональда Трампа и его союзников.

— Президент предоставляет (главе UFC Дэйне) Уайту и его компании то, чего никто раньше не имел: неограниченный доступ к Белому дому и Мемориалу Линкольну для проведения частного коммерческого спортивного мероприятия со всеми вытекающими отсюда возможностями для продвижения и брендинга, — говорится в иске, опубликованном на сайте суда.

Турнир пройдет 14 июня.

Главным событием турнира заявлен бой в легком весе между Илией Топурией и Джастином Гэтжи.

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