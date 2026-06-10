Чемпион UFC Волкановски заявил, что хочет сразиться с Евлоевым

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски заявил, что считает россиянина Мовсара Евлоева самым достойным оппонентом для следующего боя.

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32‑летний Евлоев выиграл 20 из 20 боев по правилам ММА и занимает первое место в рейтинге полулегкого дивизиона организации. Евлоев ранее заявил, что готов оспорить пояс у Волкановски.

— Очевидно, что Мовсар — самый достойный претендент на бой за первое место. Он давно претендует на чемпионство. Я хочу сразиться с претендентом номер один. Я хочу сразиться с тем, кто этого заслуживает, а это Мовсар. Я почти уверен, что этого хочет и UFC, так что, думаю, именно так все и будет. Я не знаю точно даты своего следующего боя, но вообще‑то рассчитываю на август‑сентябрь, — приводит слова Волкановски MMA Junkie.

37‑летний Волкановски (28 побед/4 поражения) дважды завоевывал чемпионский пояс UFC в полулегком весе. Последний раз он выходил в октагон 1 февраля, победив бразильца Диего Лопеса судейским решением на турнире UFC 325 в Сиднее (Австралия).

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