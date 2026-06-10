Боец UFC назвал Чимаева лузером

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Колби Ковингтон назвал слабым Хамзата Чимаева после его проигрыша в поединке против Шона Стрикланда, передает Submission Radio.

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«Он сделан из другого теста, я вижу в нем психологию лузера. Чимаев — ментально слабый боец», — сказал Ковингтон.

Поединок продлился все пять раундов. Судьи отдали победу Стрикленду раздельным решением: 48-47, 47-48, 48-47. Американский боец стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Чимаев, представляющий ОАЭ, не сумел защитить титул в первый раз.

В активе Чимаева теперь 16 боев в ММА. Поражение от Стрикленда стало первым в его карьере — до этого он выигрывал все встречи. У Стрикленда 31 победа и 7 поражений.

В 2025 году Хамзат Чимаев единогласным решением судей победил южноафриканца Дрикуса Дю Плесси и завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе. Победа Чимаева привела в восторг Конора Макгрегора. В предыдущем поединке Шон Стрикленд нокаутировал Энтони Эрнандеса.