Президент UFC хотел поставить деньги на победу Джошуа в бою с Джейком Полом

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что собирался поставить $ 10 млн на победу британца Энтони Джошуа в бою с американцем Джейком Полом, который состоялся 20 декабря и завершился победой Эй Джея нокаутом в шестом в раунде.

© Чемпионат.com