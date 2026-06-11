Российский боец ММА высказался о поединке с белорусом Ковалевым

Российский боец ММА, представляющий команду «Архангел Михаил», Михаил Рагозин выразил уверенность в том, что превосходит чемпиона RCC в среднем весе белоруса Владислава Ковалёва, более известного как Белаза. Их поединок пройдёт 4 июля на турнире RCC 25 в Екатеринбурге на УГМК-Арене.

«В чём Белаз мне уступает? Напрямую так громко говорить не привык (смеётся). Белаз любит громко разговаривать. Но я считаю, что могу превзойти его во всех аспектах и выиграть этот бой», — сказал Рагозин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Михаилу 34 года. В своём профессиональном рекорде он имеет 25 побед, из которых 10 были одержаны досрочно, и шесть поражений.