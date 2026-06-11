Перейра намекнул на скорое увольнение непобежденного Хокита из UFC

Бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра намекнул, что в скором времени непобеждённый пятый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе американец Джош Хокит будет уволен из организации из-за своего провокационного поведения.

«Мы не можем исключить его из воскресного карда, поскольку он уже заявлен, поэтому будет драться. Но я кое-что слышал — и даже не знаю, останется ли он в нашей организации в будущем. Я слышал кое-что, о чём, может быть, даже не стоит говорить, потому что я не знаю, останется ли он в UFC. За лигой наблюдает огромная аудитория — дети, семьи, — и многое из того, что он делает и говорит, просто неуважительно», — приводит слова Перейры портал BJ Penn.