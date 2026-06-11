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Макгрегор использовал запрещённые вещества во время восстановления травмы ноги — NYT

Чемпионат.com

Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор использовал запрещённые препараты, повышающие выносливость, во время восстановления после травмы ноги. Об этом сообщает издание New York Times.

Макгрегор использовал запрещенные вещества
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Согласно имеющейся информации, Макгрегор пользовался данными веществами при поддержке доктора Нила Эл-Аттрача, который является также врачом бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс». После Конор пытался избежать активного внимания со стороны антидопинговой комиссии.

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Впоследствии ирландский боец пытался получить медицинское разрешение на использование этих препаратов, но оно так и не было одобрено. В результате это стало одной из причин прекращения сотрудничества UFC с антидопинговым агентством USADA в 2024 году.

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