Макгрегор использовал запрещенные вещества

Макгрегор использовал запрещённые вещества во время восстановления травмы ноги — NYT
Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор использовал запрещённые препараты, повышающие выносливость, во время восстановления после травмы ноги. Об этом сообщает издание New York Times.
Согласно имеющейся информации, Макгрегор пользовался данными веществами при поддержке доктора Нила Эл-Аттрача, который является также врачом бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс». После Конор пытался избежать активного внимания со стороны антидопинговой комиссии.
Впоследствии ирландский боец пытался получить медицинское разрешение на использование этих препаратов, но оно так и не было одобрено. В результате это стало одной из причин прекращения сотрудничества UFC с антидопинговым агентством USADA в 2024 году.
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