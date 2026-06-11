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Тренер О’Мэлли: «У Шона отличное зрение и реакция. Думаю, ему помогает Call Of Duty»

Sports.ru

Тренер бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Шона О’Мэлли Тим Уэлш считает, что видеоигры серии Call Of Duty помогли О’Мэлли улучшить реакцию.

Тренер Шона О’Мэлли видит одной из причин его успеха видеоигры
© Sports.ru
«Помню, как Роберт Фоллис однажды сказал мне: «Музыку создает пространство между нотами». Это работает для Шона – он любит находится между: между разменами, между завязками. В такие моменты он ловит соперников и пробивает их. У него великолепное зрение, отличная реакция. Думаю, ему помогает Call Of Duty», – поделился Уэлш.
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Шон О’Мэлли подерется против Айманна Захаби на турнире UFC в Белом доме, который пройдет 15 июня.

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