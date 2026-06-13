Суд разрешил провести турнир UFC Freedom 250 на лужайке Белого дома

Федеральный судья Амит Мехта отклонил требование о запрете проведения турнира UFC Freedom 250 на Южной лужайке Белого дома. Таким образом, турнир, главным событием которого станет бой между Илиёй Топурией и Джастином Гейджи, состоится в запланированные сроки. Об этом сообщает издание MMA Junkie.

Иск был подан организацией Public Integrity Project, которая утверждала, что решение о проведении мероприятия нарушает федеральное законодательство и внутренние правила Службы национальных парков США. Истцы также пытались добиться остановки строительства временной арены и отмены предтурнирной пресс-конференции у Мемориала Линкольна.

Однако суд постановил, что заявители не смогли доказать, что действия властей напрямую затрагивают их права. Кроме того, по мнению Мехты, организаторы не наносят непоправимого ущерба окружающей среде, а сама конструкция носит временный характер и будет демонтирована уже 15 июня.

В решении суда отмечается, что арена, получившая название The Claw, вызвала критику со стороны противников мероприятия, которые называли её «уродливой» и «гротескной». Тем не менее суд не увидел достаточных оснований для отмены турнира.

По данным суда, UFC планирует потратить около $ 700 тыс. на восстановление газона Белого дома после завершения мероприятия.