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«Историческое событие». Топурия восхитился Даной Уайтом из-за турнира в Белом доме

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Непобеждённый 29-летний чемпион UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия комплиментарно отозвался о президенте промоушена Дане Уайте.

Топурия восхитился Даной Уайтом из-за турнира в Белом доме
© Чемпионат

«Без сомнения, Дана Уайт — один из людей, которыми я больше всего восхищаюсь. То, что ты построил, и событие, которое ты организовал, поистине историческое. Пресс-конференция у Мемориала Линкольна...», — написал Топурия в социальной сети Х.
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Грузинский-испанский боец выступает в UFC с 2020 года. В 2024-м стал чемпионом в полулегком весе (до 65 кг), после чего провёл одну защиту. В 2025-м завоевал титул в лёгком весе.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC Freedom 250.

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