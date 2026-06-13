«Историческое событие». Топурия восхитился Даной Уайтом из-за турнира в Белом доме
Непобеждённый 29-летний чемпион UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия комплиментарно отозвался о президенте промоушена Дане Уайте.
«Без сомнения, Дана Уайт — один из людей, которыми я больше всего восхищаюсь. То, что ты построил, и событие, которое ты организовал, поистине историческое. Пресс-конференция у Мемориала Линкольна...», — написал Топурия в социальной сети Х.
Грузинский-испанский боец выступает в UFC с 2020 года. В 2024-м стал чемпионом в полулегком весе (до 65 кг), после чего провёл одну защиту. В 2025-м завоевал титул в лёгком весе.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC Freedom 250.
Катар – Швейцария. 0:1 – Эмболо реализовал пенальти на 17-й минуте. Онлайн-трансляция
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Клозе не против, чтобы Месси побил его рекорд по голам на ЧМ: «Он настоящий гений. Я всегда был его поклонником, было бы приятно, если бы это сделал именно он»
Катар – Швейцария. 0:1 – Эмболо реализовал пенальти на 17-й минуте. Онлайн-трансляция
Эмболо забил Катару с пенальти. Абунада сбил Фройлера во вратарской на 13-й минуте и получил желтую, голкиперу оказывали медпомощь после столкновения со швейцарцем
Клозе не против, чтобы Месси побил его рекорд по голам на ЧМ: «Он настоящий гений. Я всегда был его поклонником, было бы приятно, если бы это сделал именно он»