Джастин Гейджи победил Илию Топурию в Белом доме и стал чемпионом UFC в лёгком весе
В понедельник, 15 июня, проходил турнир по смешанным единоборствам UFC White House — Freedom 250, в главном событии которого состоялся поединок между непобеждённым 29-летним чемпионом UFC в категории до 70 кг испано-грузином Илией Топурией и обладателем временного титула UFC в лёгком весе американцем Джастином Гейджи.
Бой завершился после четвёртого раунда — Топурия отказался выходить на последнюю пятиминутку из-за полученного урона. После третьего раунда Илия получил огромный урон и имел проблемы со зрением. После четвёртого раунда ситуация стала ещё хуже. Джастин Гейджи теперь забрал полноценный чемпионский пояс в лёгком весе.
На счету Топурии после этого боя 17 побед и одно поражение в ММА. У Джастина Гейджи — 28 побед и пять поражений.
В со-главном событии вечера француз Сириль Ган нокаутировал бразильца Алекса Перейру в бою за временный чемпионский пояс UFC в тяжёлом весе.
Топурия с Усиком отпраздновал победу над Гейджи за сутки до боя
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