Схватка с участием Чимаева и Дэниса завершилась массовой потасовкой

Схватка по правилам борьбы с участием Хамзата Чимаева и Диллона Дэниса на турнире организации Real american freestyle (RAF) завершилась массовой потасовкой. Турнир проходил в американском Сент-Луисе (штат Миссури).

Инцидент спровоцировал Дэнис, который был дисквалифицирован за попытку проведения удушающего приема. Это действие разозлило Чимаева, после чего он пнул соперника, а на ковер выбежали члены команд спортсменов. По итогам схватки Чимаев был признан победителем.

Оба спортсмена впервые выступали на турнире RAF.

Чимаеву 32 года, на его счету 15 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах. Он завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в августе 2025 года благодаря победе над южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, в мае 2026 года спортсмен уступил в титульном поединке американцу Шону Стрикленду.

Дэнису 32 года, в смешанных единоборствах он провел 2 поединка, одержав 2 победы. В ноябре 2025 года он спровоцировал потасовку на турнире UFC с членами команды Ислама Махачева. Позднее Дэнису пожизненно запретили посещать турниры UFC.