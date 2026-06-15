Шон Стрикленд был выведен с мероприятия UFC возле Белого дома

Боец смешанных единоборств Шон Стрикленд был выведен сотрудниками Секретной службы США с мероприятия UFC, проходившего рядом с Белым домом. Об этом сообщает Daily Mail.

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Незадолго до этого американский спортсмен заявлял, что ему запретили посещать турнир из-за его высказываний о президенте США Дональде Трампе и премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху. Несмотря на ограничение, Стрикленд появился на фан-фесте, организованном неподалеку от места проведения соревнований.

После его появления на площадке представители Секретной службы потребовали покинуть мероприятие. В итоге бойца вывели с территории фан-зоны.

35-летний Стрикленд является одним из наиболее известных представителей среднего дивизиона UFC. На его счету 31 победа и семь поражений в профессиональной карьере.

В мае спортсмен вновь завоевал чемпионский пояс в среднем весе, одержав победу раздельным решением судей над представляющим ОАЭ Хамзатом Чимаевым. Впервые титул чемпиона UFC он получил в сентябре 2023 года после победы над Исраэлем Адесаньей, однако уже в январе 2024 года уступил пояс Дрикусу дю Плесси в первой защите титула.

Турнир UFC у Белого дома должен был стартовать в 03:00 по московскому времени, однако организаторы были вынуждены перенести начало соревнований на час. Причиной изменения расписания стали неблагоприятные погодные условия.