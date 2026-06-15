Француз Ган нокаутировал бразильца Перейру в бою за пояс UFC в тяжелом весе
Французский боец Сириль Ган одолел представителя Бразилии Алекса Перейру в со-главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) White House — Freedom 250, который проходит в Белом доме, Вашингтон, США. Бой завершился нокаутирующей победой Гана во втором раунде.
На кону их противостояния стояло звание временного чемпиона UFC в тяжелом весе. Теперь на счету Гана 14 побед, два поражения и один бой, оставшийся без результата. У Перейры 13 побед и четыре поражения в ММА.
"Турнир в Белом доме" — это историческое спортивное событие UFC Freedom Fights 250 (также известное как UFC White House), первый в истории профессиональный турнир по смешанным единоборствам (ММА), проходящий непосредственно на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне.
Октагон установили прямо перед резиденцией президента США. Мероприятие приурочено к двум датам: 250-летию Соединенных Штатов и 80-летнему юбилею президента Дональда Трампа, который является давним поклонником ММА и другом главы UFC Даны Уайта. лужайке Белого дома в Вашингтоне.
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