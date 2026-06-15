Топурия неожиданно проиграл Джастину Гейджи в главном событии UFC

Топурия проиграл Джастину Гейджи в главном событии UFC Freedom 250. Илия не смог продолжить бой после четвертого раунда
В Вашингтоне прошел турнир UFC Freedom 250, который возглавил титульный бой в легком весе между Илией Топурией (17-1) и Джастином Гейджи (28-5).
Бой закончился победой Гейджи после четвертого раунда – Топурия не смог продолжить бой после большого количества урона.
Последний раз Топурия дрался в июне 2025-го, когда поднялся в легкий дивизион и в титульнике нокаутировал Чарльза Оливейру в первом раунде.
Для Гейджи это третья попытка завоевать полноценный титул. В январе он победил Пэдди Пимблетта и завоевал временный пояс.
Бьелса о травме Араухо: «Если игрок получает разрыв мышцы на тренировке, что-то не так. Мы чувствуем ответственность, но ни одно решение не принималось без его согласия»
Блогер полностью покрыл автомобиль стикерами Panini. Он потратил 1193 доллара на более чем 4000 наклеек
Тареми перед 1-м матчем Ирана: «Никто не задал вопросов о футболе, для политических пресс-конференций нужно ехать в другие города. Мы уважаем Новую Зеландию и хотим красивой игры»
Бьелса о травме Араухо: «Если игрок получает разрыв мышцы на тренировке, что-то не так. Мы чувствуем ответственность, но ни одно решение не принималось без его согласия»
Блогер полностью покрыл автомобиль стикерами Panini. Он потратил 1193 доллара на более чем 4000 наклеек
Тареми перед 1-м матчем Ирана: «Никто не задал вопросов о футболе, для политических пресс-конференций нужно ехать в другие города. Мы уважаем Новую Зеландию и хотим красивой игры»