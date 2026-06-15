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Топурия проиграл Джастину Гейджи в главном событии UFC Freedom 250. Илия не смог продолжить бой после четвертого раунда

Sports.ru

В Вашингтоне прошел турнир UFC Freedom 250, который возглавил титульный бой в легком весе между Илией Топурией (17-1) и Джастином Гейджи (28-5).

Топурия неожиданно проиграл Джастину Гейджи в главном событии UFC
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Бой закончился победой Гейджи после четвертого раунда – Топурия не смог продолжить бой после большого количества урона.

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Последний раз Топурия дрался в июне 2025-го, когда поднялся в легкий дивизион и в титульнике нокаутировал Чарльза Оливейру в первом раунде.

Для Гейджи это третья попытка завоевать полноценный титул. В январе он победил Пэдди Пимблетта и завоевал временный пояс.

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