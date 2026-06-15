Махачев прокомментировал поражение Топурии

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в полусреднем весе Ислам Махачев в своих соцсетях высказался о победе американского бойца Джастина Гейджи над грузином Илией Топурией на турнире UFC White House — Freedom 250, проходившем в Белом доме.

«Кто возвышает себя — будет унижен. В этой игре есть уровни. Поздравляю, Джастин, ты заслужил этот пояс больше, чем кто-либо», — написал Махачев.

Поединок продлился до четвертого раунда из пяти, после чего врач вмешался и указал на остановку боя из-за состояния Топурии. На кону боя стоял чемпионский титул промоушена в легком весе, который принадлежал Топурии. Соответственно, теперь Гейджи — новый чемпион UFC.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Топурия — испанский боец смешанных боевых искусств, который также имеет грузинское гражданство. С 2020 года выступает в полулегком весе под эгидой UFC, он — бывший чемпион UFC в полулегком весе. Гейджи — бывший временный чемпион UFC в легком весе и экс-чемпион организации WSOF.