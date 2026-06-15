Джастин Гейджи прокомментировал победу над Илией Топурией в Белом доме
В понедельник, 15 июня, проходил турнир по смешанным единоборствам UFC White House — Freedom 250, в главном событии которого состоялся поединок между на тот момент непобеждённым 29-летним чемпионом UFC в категории до 70 кг испано-грузином Илией Топурией и обладателем временного титула UFC в лёгком весе американцем Джастином Гейджи. Американец выиграл бой и прокомментировал свой успех.
«Спасибо всем сотрудникам силовых ведомств. Спасибо, что пришли. Благодарю за поддержку. Я так благодарю Бога. Я молился, чтобы получить эту возможность. Вау. Топурия – просто невероятный. Я понял уже в первом раунде, что мне будет тяжело. Но к третьей пятиминутке я почувствовал, что могу выиграть. А в четвёртом и пятом должен был доминировать. Он так тяжело достал меня по печени. Но тут, наверное, дело в немецком сердце моего отца, которое не позволило мне сдаться. Я смотрел UFC c первого дня. Я фанат этой организации. И я счастлив, что сегодня стал чемпионом. Я решил для себя, что не проиграю сегодня ни при каких обстоятельствах. Я пообещал себе это сегодня. Я просто не мог проиграть. Теперь я должен поговорить с близкими и решить, что делать дальше», — сказал Джастин Гейджи после боя.
Гейджи стал чемпионом лёгкого веса.
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