Менеджер Волкова: «Мы будем добиваться боя с Ганом. Учитывая конфликт UFC и Аспинэлла, все очень реально»
Команда Александра Волкова будет добиваться проведения поединка с временным чемпионом UFC в тяжелом весе Сирилом Ганом и считает данный бой реальным, заявил «Матч ТВ» менеджер россиянина Иван Банников.
Ган на турнире UFC в Белом доме техническим нокаутом во втором раунде победил Перейру и стал временным чемпионом UFC в тяжелом весе. Полновесный титул принадлежит британцу Тому Аспинэллу, который восстанавливается после травмы глаза, полученной в бою с Ганом в октябре прошлого года. По ходу карьеры Ган дважды побеждал россиянина Александра Волкова. Судейское решение по итогам боя в декабре 2024 года (раздельное решение) вызывало вопросы у общественности.
— Мы будем добиваться этого боя. Саша уже побеждал Гана и сделает это снова. Учитывая конфликт UFC и Аспинэлла, а также его постоянно меняющееся состояние здоровья, — все очень реально, — сказал Банников «Матч ТВ».
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