Гейджи ждет от Царукяна внедорожник после победы над Топурией

Гейджи заявил, что ждёт от Царукяна внедорожник после победы над Топурией
Новый чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гейджи рассказал, что рассчитывает получить от второго номера рейтинга UFC в лёгком весе Армана Царукяна внедорожник RAM, который тот обещал подарить американцу в случае победы над испано-грузином Илией Топурией.
Ранее Царукян поставил на главный бой турнира UFC White House Freedom 250 $ 1 млн. Ставка сыграла после победы Гейджи, а выигрыш составил почти $ 6 млн.
«Мне нужен пикап RAM, возьму его. Пора уже менять машину. Предыдущий я купил в 2020 году после победы над Тони Фергюсоном и проехал на нём 65 тысяч миль. Так что пусть присылает», — сказал Гейджи на пресс-конференции после турнира.
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