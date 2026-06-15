Гейджи ждет от Царукяна внедорожник после победы над Топурией

Новый чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гейджи рассказал, что рассчитывает получить от второго номера рейтинга UFC в лёгком весе Армана Царукяна внедорожник RAM, который тот обещал подарить американцу в случае победы над испано-грузином Илией Топурией.

Ранее Царукян поставил на главный бой турнира UFC White House Freedom 250 $ 1 млн. Ставка сыграла после победы Гейджи, а выигрыш составил почти $ 6 млн.