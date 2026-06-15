Экс-чемпион Bellator объяснил, почему Перейра проиграл Гану

Бывший чемпион Bellator Андрей Корешков заявил «Матч ТВ», что Алекс Перейра уступил Сирилу Гану в бою за временный пояс UFC в тяжелом весе из‑за пренебрежительного отношения к обороне.

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На турнире UFC в Белом доме Ган техническим нокаутом во втором раунде победил Перейру и стал временным чемпионом UFC в тяжелом весе. Полноценный титул принадлежит британцу Тому Аспинэллу, который восстанавливается после травмы глаза, полученной в бою с Ганом в октябре прошлого года.

— Ни для кого не секрет, что у Перейры интересный стиль ведения боя. Он пренебрегает защитой и вытягивает людей на себя, чтобы их ловить на встречных ударах. Это одна из негативных сторон его как бойца, которая в этот раз не сработала. Он на оборону почему‑то «забивает», по сути один пропущенный джеб решил исход боя.

— В последних боях Ган смотрится хорошо. Если у него состоится реванш с Аспинэллом, то француз будет фаворитом?

— Учитывая восстановление Тома и хорошую форму Сирила… Думаю, да, — сказал Корешков «Матч ТВ».

У Гана после этого боя рекорд составляет 14 побед, два поражения и один несостоявшийся бой. У 38‑летнего Перейры теперь 13 побед и четыре поражения. Ранее бразилец владел титулами UFC в среднем и полутяжелом дивизионах.

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