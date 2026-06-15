Экс-чемпион Bellator объяснил, почему Перейра проиграл Гану

Корешков считает, что Перейра проиграл Гану, так как пренебрегал защитой
Бывший чемпион Bellator Андрей Корешков заявил «Матч ТВ», что Алекс Перейра уступил Сирилу Гану в бою за временный пояс UFC в тяжелом весе из‑за пренебрежительного отношения к обороне.
На турнире UFC в Белом доме Ган техническим нокаутом во втором раунде победил Перейру и стал временным чемпионом UFC в тяжелом весе. Полноценный титул принадлежит британцу Тому Аспинэллу, который восстанавливается после травмы глаза, полученной в бою с Ганом в октябре прошлого года.
— Ни для кого не секрет, что у Перейры интересный стиль ведения боя. Он пренебрегает защитой и вытягивает людей на себя, чтобы их ловить на встречных ударах. Это одна из негативных сторон его как бойца, которая в этот раз не сработала. Он на оборону почему‑то «забивает», по сути один пропущенный джеб решил исход боя.
— В последних боях Ган смотрится хорошо. Если у него состоится реванш с Аспинэллом, то француз будет фаворитом?
— Учитывая восстановление Тома и хорошую форму Сирила… Думаю, да, — сказал Корешков «Матч ТВ».
У Гана после этого боя рекорд составляет 14 побед, два поражения и один несостоявшийся бой. У 38‑летнего Перейры теперь 13 побед и четыре поражения. Ранее бразилец владел титулами UFC в среднем и полутяжелом дивизионах.
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