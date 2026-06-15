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Тренер Махачева: Топурия мог оспорить решение остановить бой с Гейджи

Газета.Ru

Тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Ислама Махачева Хавьер Мендес заявил, что боец Илия Топурия имел право оспорить решение своего угла остановить поединок против Джастина Гейджи. Его слова приводит «Матч ТВ».

Тренер Махачева: Топурия мог оспорить исход боя с Гейджи
© Global Look Press
«Его угол остановил бой. Но он мог оспорить их решение. Так что Ислам прав, когда говорит о том, что значит быть настоящей легендой. Быть прекрасным бойцом — это хорошо, но быть настоящей легендой — это другой уровень», — сказал Мендес.
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Поединок продлился до четвертого раунда из пяти, после чего врач вмешался и попросил остановить бой из-за состояния Топурии. На кону боя стоял чемпионский титул промоушена в легком весе, который принадлежал Топурии. Соответственно, теперь Гейджи — новый чемпион UFC.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Топурия — испанский боец смешанных боевых искусств, который также имеет грузинское гражданство. С 2020 года выступает в полулегком весе под эгидой UFC, он — бывший чемпион UFC в полулегком весе. Гейджи — бывший временный чемпион UFC в легком весе и экс-чемпион организации WSOF.

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