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Волкановски высказался о турнире UFC в Белом доме

Чемпионат.com

Чемпион UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски прокомментировал турнир UFC Freedom 250, который прошёл 15 июня у Белого дома в Вашингтоне. Австралиец высоко оценил организацию мероприятия.

Волкановски высказался о турнире в Белом доме
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«Вау!!! Абсолютно безумная концовка безумной ночи… Отлично сработано, Дана и Трамп!» — написал Волкановски на своей странице в социальной сети Х.
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В главном событии вечера состоялся поединок между непобеждённым 29-летним чемпионом UFC в категории до 70 кг испано-грузином Илией Топурией и обладателем временного титула UFC в лёгком весе американцем Джастином Гейджи. Гейджи одержал победу техническим нокаутом.

Напомним, ранее Волкановски заявил, что планирует провести следующую защиту титула в августе или сентябре 2026 года.

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