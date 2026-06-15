Царукян обратился к Топурии после того, как заработал на победе Гейджи

Царукян обратился к Топурии после выигрыша в $ 5,7 млн благодаря ставке на победу Гейджи
Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян обратился к бывшему чемпиону UFC в категории до 70 кг испано-грузину Илии Топурии после того, как выиграл примерно $ 5,7 млн благодаря ставке на победу американца Джастина Гейджи в бою с ним. Их поединок прошёл сегодня, 15 июня, в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250 и завершился победой Джастина техническим нокаутом. Таким образом, Гейджи стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.
«Они называли нас сумасшедшими. Илия, если тебе нужны деньги на лечение, дай мне знать», — написал Царукян на своей странице в социальной сети.
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Испания – Кабо-Верде. Педри, Родри, Гави играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:00