Джейк Пол назвал Топурию трусом

29-летний популярный американский блогер и боксёр Джейк Пол высказался насчёт поражения испано-грузина Илии Топурии в поединке за звание абсолютного чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) против американца Джастина Гейджи. Их поединок прошёл сегодня, 15 июня, в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250 и завершился победой Джастина техническим нокаутом.

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«Вперёд, Америка. Джастин Гейджи – настоящий зверь. Лиллия – настоящий трус, сдавшийся, сидя на стуле. С этим коротышкой даже спарринговать не стоит», – написал Пол на своей странице в социальной сети Х.

Для Топурии поражение в поединке против Гейджи стало первым на профессиональном уровне в ММА.