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Тренер Махачева назвал главную причину поражения Илии Топурии

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Хавьер Мендес, являющийся тренером 34-летнего действующего обладателя титула UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева, высказался насчёт поражения испано-грузина Илии Топурии в поединке за звание абсолютного чемпиона UFC в лёгком весе с американцем Джастином Гейджи. Их поединок прошёл сегодня, 15 июня, в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250 и завершился победой Джастина техническим нокаутом.

Тренер Махачева назвал причину поражения Топурии
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«В Джастине я увидел воина, а в Топурии — бойца, который, как мне кажется, получил травму глаза от первого удара Джастина. Возможно, именно поэтому у него сейчас проблемы с глазами. Чувствую, что это привело к ещё большему урону. Выносливость Джастина стала главной причиной поражения Илии, потому что вряд ли кто-то другой смог бы выдержать такой урон», – сказал Мендес в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.
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