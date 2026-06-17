Тренер Махачева назвал причину поражения Топурии

Хавьер Мендес, являющийся тренером 34-летнего действующего обладателя титула UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева, высказался насчёт поражения испано-грузина Илии Топурии в поединке за звание абсолютного чемпиона UFC в лёгком весе с американцем Джастином Гейджи. Их поединок прошёл сегодня, 15 июня, в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250 и завершился победой Джастина техническим нокаутом.

«В Джастине я увидел воина, а в Топурии — бойца, который, как мне кажется, получил травму глаза от первого удара Джастина. Возможно, именно поэтому у него сейчас проблемы с глазами. Чувствую, что это привело к ещё большему урону. Выносливость Джастина стала главной причиной поражения Илии, потому что вряд ли кто-то другой смог бы выдержать такой урон», – сказал Мендес в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.