Усик опубликовал фото с Трампом

Александр Усик опубликовал фото с Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома
Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBA, IBF, The Ring и IBO в супертяжёлом весе Александр Усик опубликовал фотографию с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома.
«С президентом Соединённых Штатов в Овальном кабинете!» — подписал снимок Усик, опубликованный в его аккаунте в социальной сети Х.
Ранее стало известно, что Усик посетил Пентагон. Встреча с президентом США состоялась накануне турнира UFC Freedom 250, который прошёл 14 июня на Южной лужайке Белого дома.
После победы 24 мая нокаутом в 11-м раунде над нидерландским боксёром Рико Верхувеном в профессиональном рекорде Усика 25 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Александр дебютировал в профи в ноябре 2013 года.
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Александр Тихонов: «Россия проиграла бы Японии минимум в 5 мячей. Они на полголовы ниже ростом, но как сыграли с Нидерландами, молодцы!»
Анри о Возинье: «Считается, что футбол вращается вокруг бомбардиров и суперзвезд. 40-летний вратарь стал сенсацией ЧМ за один матч, не дал целой нации отпраздновать победу»