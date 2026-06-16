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Глава АСА Бибулатов рассказал, чего ждёт от боя Гончарова и Ибрагимова

Чемпионат.com

Президент АСА Магомед Бибулатов поделился ожиданиями от поединка между российскими тяжеловесами Евгением Гончаровым и Хадисом Ибрагимовым. Этот поединок состоится на турнире АСА 204, который пройдёт 19 июня в Омске.

Глава АСА рассказал, чего ждет от боя Гончарова и Ибрагимова
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«Евгений Гончаров против Хадиса Ибрагимова — один из самых ожидаемых боев года в АСА. Ребята давно раскачивают это противостояние в режиме весёлого трэш-тока. Не могу назвать фаворита в этом поединке. Гончаров давно не дрался, но он экс-чемпион, у него была очень сильная оппозиция. Ибрагимов ярко залетел в лигу, нокаутировав Даниила Мацола. В этом бою будем ждать нокаут. Но главное — мы наконец увидим этот поединок», — сказал Бибулатов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
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