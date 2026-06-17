Перейра призвал президента UFC уволить легендарного рефери

Бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра призвал президента UFC Дану Уайта уволить легендарного рефери Херба Дина из североамериканского промоушена за некомпетентность, проявленную в бою Поатана с французом Сирилем Ганом. Их противостояние прошло 15 июня на турнире UFC White House — Freedom 250 и стало соглавным событием ивента. Бой завершился победой Сириля техническим нокаутом во втором раунде. Таким образом, Ган стал временным чемпионом UFC в категории до 120 кг.

«Дана, тебе следует преподать ему [Хербу Дину] урок, как ты поступаешь с бойцами, когда они наносят ущерб имиджу организации», — написал Перейра на своей странице в социальной сети.