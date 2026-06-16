«Сириль был в отчаянии». Перейра обвинил Гана в нанесении нелегальных ударов

Бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра выступил с обвинением в адрес француза Сириля Гана, заявив, что тот наносил запрещённые удары в голову после того, как потряс его. Их противостояние прошло 15 июня на турнире UFC White House — Freedom 250 и стало соглавным событием ивента. Бой завершился победой Сириля техническим нокаутом во втором раунде.

Таким образом, Ган стал временным чемпионом UFC в категории до 120 кг.