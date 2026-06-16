«Сириль был в отчаянии». Перейра обвинил Гана в нанесении нелегальных ударов
Бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра выступил с обвинением в адрес француза Сириля Гана, заявив, что тот наносил запрещённые удары в голову после того, как потряс его. Их противостояние прошло 15 июня на турнире UFC White House — Freedom 250 и стало соглавным событием ивента. Бой завершился победой Сириля техническим нокаутом во втором раунде.
Таким образом, Ган стал временным чемпионом UFC в категории до 120 кг.
«После того как он отправил меня в нокдаун, я схватил его за ноги. Ган бил локтями и кулаками. Он был в отчаянии. Сириль нанёс удар, в который сам не верил, и хотел закончить бой любой ценой. Он всегда так делает. Для него это был шанс, который выпадает раз в жизни. Этот парень не раз наносил запрещённые удары», — сказал Перейра в видео на своей странице в социальной сети.
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