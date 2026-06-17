$72.1483.73

Петр Ян поднялся на третье место в UFC вне зависимости от весовых категорий

Газета.Ruиещё 4

Российский боец, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян поднялся на третье место в обновленном рейтинге промоушена вне зависимости от весовых категорий.

Российский боец поднялся на третью строчку рейтинга UFC
© Газета.Ru

Боец прибавил две позиции. Лидером рейтинга остался россиянин Ислам Махачев, вторым идет австралиец Александр Волкановски. На четвертую строчку поднялся американец Джастин Гейджи, который стал новым чемпионом в легком весе после победы над Илией Топурией на турнире в Белом доме. Топурия опустился на пятое место.

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

В 2022 году Ян проиграл О'Мэлли раздельным решением судей.

7 декабря 2025 года Петр Ян одолел Двалишвили на турнире UFC 232 и забрал титул в легчайшем весе. Поединок, который проходил в Лас-Вегасе, продлился пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Яна со счетом 49-46, 49-46, 48-47. После боя грузинского бойца сразу госпитализировали из-за полученных повреждений. Для него это поражение стало первым за 15 последних боев в UFC.

Спортс: главные новости
Спортс: главные новости