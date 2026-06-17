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Боец UFC Царукян перенесет операцию на спине

ТАССиещё 1

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян перенесет операцию на спине после следующего поединка. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.

Царукян перенесет операцию
© ТАСС

Царукян занимает вторую строчку в рейтинге легкого веса UFC.

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"Арман прооперирует спину после следующего боя", - сказал собеседник агентства.

Царукяну 29 лет. На его счету 23 победы и три поражения.

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